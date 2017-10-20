Путин примет участие в закрытии Фестиваля молодежи и студентов в Сочи

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 21 октября примет участие в закрытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать первого октября президент РФ Владимир Владимирович Путин примет участие в закрытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов", — говорится в сообщении.

Мероприятия, проходящие в Олимпийском парке Сочи, собрали около 25 тысяч молодых людей из 188 стран мира. Помогали в организации события пять тысяч волонтеров из России и 76 зарубежных государств. Студенты и молодые специалисты со всех континентов в течение фестивальной недели обсуждали такие темы, как глобальная политика и международная безопасность, индустрия и экономика будущего, экология. Каждый день был посвящен одному из макрорегионов планеты – Америка, Ближний Восток, Азия и Океания, Европа. Двадцать первого октября на Фестивале — День России.

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