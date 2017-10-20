Кадыров показал стикеры, которые использует в Telegram

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем канале в Telegram стикеры, которые он использует.

"Я думаю, что каждый может догадаться, кто на них изображен", — написал Кадыров.

Глава Чечни опубликовал стикер с фотографией своей матери Аймани Кадыровой (согласно технической информации, он соответствует смайлу с изображением красного сердца), а затем стикер со своей фотографией на фоне портрета отца — Ахмата Кадырова (он соответствует смайлу со сложенными руками, символизирующему просьбу или молитву).

Также Кадыров опубликовал стикер с изображением себя, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и президента Владимира Путина, а затем стикер с изображением себя и главы государства. Оба стикера идентичны смайлу с флагом России.