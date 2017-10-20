В МВД России сравнили российскую и западную тактики в поимке террористов

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Тактика российских силовиков в поимке террористов отличается от той, какую в таких делах используют западные правоохранители, заявил на заседании в Совете Федерации первый замглавы МВД РФ Александр Горовой.

"Сегодня правоохранительные органы России нельзя обвинить в том, что, как это было в Германии или Франции, где несколько месяцев они его вели, и он в конце концов совершил этот теракт. У нас совсем другая тактика: мы прекрасно понимаем ответственность перед населением нашей страны. Эта работа никогда не будет снижена", — сказал Горовой.