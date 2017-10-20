Учебный центр по развитию промкооперации начинает работу на Вологодчине

ВОЛОГДА, 20 окт — РИА Новости, Виктория Смирнова. Учебный центр по развитию промышленной и производственной кооперации, созданный недавно в Вологодской области, начнет принимать заявки на обучение в ноябре этого года, сообщил РИА Новости заместитель губернатора области Алексей Кожевников.

"Вологодская область получила образовательную лицензию на системное обучение управленческих команд предприятий и органов власти. Мы разработали всю необходимую нормативную базу, методические рекомендации и юридическую часть образовательного курса и готовы обучать другие регионы", — сказал Кожевников.

По его словам, участвовать в проекте могут служащие государственных органов или подведомственных организаций, общественных структур и бизнеса.

"Успешное прохождение образовательной программы позволит освоить алгоритм запуска, подбора команды, привлечения ресурсов в сфере бизнес-кооперации с учетом региональных особенностей. Конечным итогом обучения должна стать разработка готовой к внедрению дорожной карты индивидуального кооперационного проекта", — отметил замгубернатора.

Продолжительность курса составит от шести до 10 месяцев.