В модернизацию водоснабжения Воронежа вложат 2,4 млрд руб

ВОРОНЕЖ, 20 окт — РИА Новости. Финансирование реконструкции и модернизации системы водоснабжения и водоотведения в Воронеже составит за период с 2019 по 2024 год 2,4 миллиарда рублей, сообщает в четверг правительство области.

В марте 2012 года между ООО "Росводоканал-Воронеж" (РВК-Воронеж) и мэрией города было заключено концессионное соглашение сроком на 30 лет, в соответствии с которым "Росводоканал" принял ряд обязательств по модернизации систем водоснабжения и водоотведения города. Как отмечают областные власти, этот проект концессионного соглашения в сфере водоснабжения является первым опытом в России.

С 2012 года по июнь 2017 года в реконструкцию и модернизацию системы водоснабжения и водоотведения было инвестировано 1,56 миллиарда рублей. До конца 2018 года общий объем инвестиций достигнет 2,5 миллиарда рублей.

В четверг губернатор области Алексей Гордеев обсудил с генеральным директором ООО УК "Росводоканал" Антоном Михальковым инвестиционную программу ООО "РВК-Воронеж" на 2019-2024 годы.

"Общий объем инвестиций составит 2,4 миллиарда рублей с ежегодным вложением 400 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

По данным областного правительства, в 2017-2018 годах в Воронеже продолжится строительство Сочинского коллектора стоимостью 120 миллионов рублей, сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Никольское (127 миллионов рублей). В планах ООО "РВК-Воронеж" также начать возведение цеха механического обезвоживания осадка на площадке правобережных очистных сооружений. На эти цели компания направит 426 миллионов рублей.

Группа компаний "Росводоканал" – частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением ГК "Росводоканал" работают семь региональных водоканалов России в Воронеже, Барнауле, Краснодаре, Омске, Оренбурге, Твери и Тюмени. "Росводоканал" эксплуатирует 15 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения. Общий объем реализуемых инвестиционных проектов ГК "Росводоканал" составляет 33,9 миллиарда рублей.

ООО "РВК-Воронеж" по состоянию на 1 января 2017 года обслуживает 1,446 тысячи километров водопроводных и более 1 тысячи канализационных сетей.

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