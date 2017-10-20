Москалькова и генсек Совета Европы обсудили вопросы правозащиты

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пообщалась с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, об этом омбудсмен сообщила в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram.

"Состоялась встреча с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом. Широкая правозащитная повестка была предметом нашего обсуждения", — написала Москалькова в пятницу.

Ранее сообщалось, что Москалькова встретится с Ягландом в Москве в пятницу, 20 октября и обсудит с ним вопросы возвращения российских женщин и детей из зон боевых действий в Ираке и Сирии.