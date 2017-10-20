В Хабаровском крае установят единственный в СНГ подъемник с подогревом

ХАБАРОВСК, 20 окт — РИА Новости. Резидент ТОР "Комсомольск" к лету 2018 года установит на горнолыжном комплексе "Холдоми" в Хабаровском крае подъемник с подогревом, в настоящее время таких подъемников в России и СНГ нет, сообщает Минвостокразвития РФ.

"Резидент ТОР "Комсомольск" на площадке "Холдоми" к лету 2018 года установит единственный в СНГ подъемник гондольного типа с подогревом. Новый подъемник протяженностью более 2,5 километров будет поднимать туристов на высоту 853 метра", — говорится в сообщении.

Отмечается, что контракт о поставке оборудования подписан с австрийской фирмой Doppelmayr. Подъемники такого типа начали производить несколько лет назад.

Ранее сообщалось, что в этом году на ГЛК "Холдоми" приступили к реализации второй очереди модернизации. Инвестор планирует сделать фундаменты под опоры новой канатной дороги и установить систему искусственного оснежения. В течение двух лет планируется оборудовать 32 километра новых горнолыжных трасс. Общий объем инвестиций в проект составляет 439,2 миллиона рублей. После модернизации ГЛК сможет круглогодично принимать до 240 тысяч туристов.

ТОР "Комсомольск", куда входит площадка "Холдоми", создана в 2015 году на территории Комсомольска-на-Амуре, Амурска и Солнечного района Хабаровского края.-0-