ВЛАДИВОСТОК, 20 окт — РИА Новости. Дальневосточный леопард, амурский тигр, рысь и дальневосточный лесной кот зафиксированы на одной тропе впервые за время фотомониторинга в приморском нацпарке "Земля леопарда", сообщает национальный парк.
В национальном парке отмечают, что появление на одной тропе всех местных разновидностей семейства кошачьих за небольшой промежуток времени – случай исключительный. Камера зафиксировала крупного амурского тигра, на следующий день перед объективом прошла рысь. С разницей в несколько дней также зафиксирована леопард и дальневосточный лесной кот.
Появление рыси стало большим событием для нацпарка само по себе, так как камеры фиксировали рысь в южном Приморье лишь дважды – в 2012 и 2014 годах.
По словам научного сотрудника "Земли леопарда" и зоолога МРОО "Центр "Тигр" Екатерины Блидченко, все представители семейства кошачьих уживаются в национальном парке, даже используя общие тропы.