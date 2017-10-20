В Приморье впервые зафиксировали сразу несколько хищников на одной тропе

ВЛАДИВОСТОК, 20 окт — РИА Новости. Дальневосточный леопард, амурский тигр, рысь и дальневосточный лесной кот зафиксированы на одной тропе впервые за время фотомониторинга в приморском нацпарке "Земля леопарда", сообщает национальный парк.

"Дальневосточный леопард, амурский тигр, рысь и дальневосточный лесной кот попали в объективы фотоловушек, установленных на одном участке "Земли леопарда". Впервые за время фотомониторинга все эти четыре вида, обитающие на самой кошачьей территории страны, были отмечены на одной тропе", — говорится в сообщении.

В национальном парке отмечают, что появление на одной тропе всех местных разновидностей семейства кошачьих за небольшой промежуток времени – случай исключительный. Камера зафиксировала крупного амурского тигра, на следующий день перед объективом прошла рысь. С разницей в несколько дней также зафиксирована леопард и дальневосточный лесной кот.

Появление рыси стало большим событием для нацпарка само по себе, так как камеры фиксировали рысь в южном Приморье лишь дважды – в 2012 и 2014 годах.

По мнению ученых, такие результаты фотомониторинга в первую очередь говорят об отсутствии у хищников проблем с питанием. "На сегодняшний день "Земля леопарда" – единственная особо охраняемая природная территория России, на которой одновременно живут четыре вида диких кошек. Эта особенность дает ученым уникальную возможность наблюдать за взаимоотношениями этих хищников в естественной среде", — отмечает нацпарк.

По словам научного сотрудника "Земли леопарда" и зоолога МРОО "Центр "Тигр" Екатерины Блидченко, все представители семейства кошачьих уживаются в национальном парке, даже используя общие тропы.