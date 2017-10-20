СМИ: Минтруд предлагает выдавать бесплатные наборы для новорожденных

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Минтруд РФ предлагает выдавать бесплатные наборы для младенцев, получить их сможет мать новорожденного при выходе из роддома.

"Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проект плана основных мероприятий до 2020 года в рамках Десятилетия детства (документ есть в распоряжении "Известий"). Он может вступить в силу уже в будущем году. Согласно проекту, каждый новорожденный в стране будет получать подарок. Его вручат матери при выходе из роддома. Подарки должны быть преимущественно российского производства", — пишет газета

По информации "Известий", Минэкономразвития уже согласовали проект. "Вместе с тем конкретных предложений о порядке проведения и финансирования этого мероприятия к нам не поступало", — добавили в ведомстве.

По мнению Минтруда, расходы должны лечь на регионы. "Ответственными исполнителями будут субъекты федерации. Предусматривается, что каждый регион примет соответствующий региональный акт. Проект плана основных мероприятий дорабатывается с учетом поступивших замечаний и предложений", — сообщили "Известиям" в ведомстве.

Как рассказала изданию президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина, назначенная одним из ответственных исполнителей плана, в российский подарочный набор могут войти распашонки, памперсы, соски, бутылочки и погремушки.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении в РФ Десятилетия детства. Президент также поручил правительству в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках программы.