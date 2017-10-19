Путин поручил не взыскивать в счет долга деньги, выданные пострадавшим в ЧС

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с МЧС и ФССП до 31 января 2018 года внести в законодательства изменения, согласно которым деньги, выплаченные государством пострадавшим в чрезвычайных происшествиях и семьям погибших, не подлежат взысканию в счет долгов; текст поручения опубликован на сайте Кремля в четверг.

"Подготовить и внести в законодательство изменения, устанавливающие, что денежные средства, выделенные гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, в качестве единовременной материальной и финансовой помощи и (или) в качестве единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, и гражданам, здоровью которых в результате чрезвычайной ситуации причинён вред различной степени тяжести (далее – единовременное пособие), не подлежат взысканию в рамках исполнительного производства", — говорится в сообщении.

Помимо этого, правительству и ведомствам также надо установить в регионах порядок информирования территориальных органов ФССП о гражданах, получивших эти деньги, чтобы не допустить случаев их взыскания.

Глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов в интервью РИА Новости рассказал ранее о планах создать в России спецсчета для сохранности соцвыплат от списания за долги. По его словам, соответствующий законопроект уже обсуждается.

Главный судебный пристав РФ рассказал, что одной из насущных проблем в службе является принудительное списание со счетов средств, на которые по закону обращение взыскания не допускается. В частности, это касается отдельных социальных выплат. Такое происходит из-за того, что приставы не могут знать о назначении средств на счетах должников.

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