Эксперты "Касперского" обнаружили в "даркнете" ПО для кражи из банкоматов

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. "Лаборатория Касперского" обнаружила вредоносное программное обеспечение (ПО) для кражи денег из банкоматов, которое свободно продается в "подпольном" интернете, говорится в сообщении компании.

Эксперты "Лаборатории Касперского" выявили продажу вредоносной программы Cutlet Maker. Программа с пошаговой инструкцией позволяет злоумышленникам легко опустошить банкомат в случае, если они получат физический доступ к устройству, предупреждают в компании. Цена программы на одной из интернет-площадок, по данным компании, составляла 5 тысяч долларов.

Отмечается, что вредоносное ПО может отображать количество и номинал банкнот в кассетах банкомата. "Злоумышленник действует не вслепую, по очереди снимая деньги из каждой кассеты, а сразу выбирает ячейку, содержащую самую большую сумму денег", — поясняют эксперты.

"Этот зловред превращает киберограбление банкомата из сложной и требующей хорошей подготовки операции в очередной легкий способ нелегального заработка, доступный каждому за определенную сумму. И такое развитие событий создает новую угрозу для финансовых организаций. Но что еще хуже – Cutlet Maker взаимодействует с программным и аппаратным обеспечением банкоматов без каких-либо затруднений", – подчеркивает старший аналитик "Лаборатории Касперского" Константин Зыков, чьи слова приводятся в сообщении.

Для защиты от вируса и других подобных угроз компания рекомендует финансовым организациям по умолчанию запретить запуск любой неавторизованной программы в системе банкомата, ограничить возможности соединения с неавторизованными устройствами и установить специализированное защитное ПО.