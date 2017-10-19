Комарова: муниципалитеты Югры должны решать также и вопросы перевозки детей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 окт — РИА Новости. Муниципальные власти совместно с бюджетными учреждениями должны участвовать в решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности при перевозках детей на соревнования и культурные мероприятия, заявила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова.

В рамках рабочего визита в Нефтеюганск глава региона встретилась с родителями детей, пострадавших и погибших в ДТП с автобусом 4 декабря 2016 года. Как сообщили в региональном департаменте общественных и внешних связей, одной из тем встречи стало обеспечение безопасности перевозок детей, выезжающих на спортивные и культурные мероприятия в другие города.

Губернатор охарактеризовала этот вопрос как наболевший, подчеркнув, что спортивные организации совместно с муниципальными властями должны находить средства на подобные цели.

"Это бюджетные учреждения, а значит, в решении их проблем должна участвовать местная власть", — отметила глава региона, выразив надежду, что к 1 января 2018 года этот вопрос будет окончательно решен.

Ранее губернатором округа в целях повышения безопасности при организации перевозок групп детей была предложена новая схема, связанная с проведением централизованных закупок и появлением единого перевозчика, с которым спортивные школы могли бы заключать договоры фрахтования. Кроме того, на уровне региона были приняты нормативно-правовые акты, жестко регулирующие данную сферу.

Как пояснил мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев, транспорт для перевозки детей у города есть, однако, по его словам, необходима обратная связь с местной ГИБДД, которая не всегда дает добро на выезд автобусов.

"В итоге обсуждения участники встречи приняли решение дать автоинспекции округа 10 дней на внутреннюю проверку, а затем в режиме видеоконференции вновь собраться и перейти к конкретным действиям. Но уже сейчас администрация Нефтеюганска проводит опережающие торги на организацию безопасных перевозок юных спортсменов частным бизнесом", — рассказали в департаменте общественных и внешних связей Югры.

В рамках визита в Нефтеюганск глава региона также обсудила с родителями пострадавших детей процесс восстановления юных спортсменов. Для каждого пострадавшего ребенка сформирован годовой план лечения, еженедельно учреждения здравоохранения сообщают о состоянии здоровья пациентов.

"В случае, если ребятам потребуется медпомощь за пределами округа, оплачивать операции будут по федеральной квоте. Отметим, что плановые реабилитационные мероприятия продолжаются, на октябрь-ноябрь запланировано проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 11 детей. Дополнительные запросы о помощи поступают, решение по каждому запросу принимается индивидуально", — отметили в департаменте общественных и внешних связей.

Работа главы автономного округа в этом направлении проводится системно, кроме того, в правительстве региона оперативно реагируют на обращения родителей пострадавших спортсменов. В частности, ранее они озвучили идею о строительстве в Нефтеюганске многофункционального зала для занятий акробатикой. Объект появится на территории города в 2019 году.

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