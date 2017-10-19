Верхневолжье вошло в топ-5 рейтинга "Медиалогии" по экономике и соцсфере

ТВЕРЬ, 19 окт — РИА Новости. Тверская область по итогам сентября вошла в ТОП-5 рейтинга "Медиалогии" сразу в двух категориях: четвертое место Верхневолжье занимает по исполнению "майских указов" в сфере экономики и пятое — в социальной сфере.

Рейтинг составлен на основе базы СМИ, включающей порядка 42,7 тысячи источников. При его расчете учитывалось упоминание регионов РФ в контексте исполнения "майских указов" президента РФ. Исследование опубликовано на портале "Медиалогия".

"В сентябре в Тверской области было много позитивных новостей экономического характера. Значительная их часть касается развития сотрудничества в сфере инвестиций, для привлечения которых губернатор Игорь Руденя активно формирует комфортные условия", — прокомментировал результаты рейтинга директор института экономики и управления Тверского госуниверситета Давида Мамагулашвили, его слова приводит пресс-служба облправительства.

Среди наиболее знаковых эксперт отметил сообщения о планах по реализации инвестиционных проектов компаний "Евродон", "Б. Браун Медикал" и "Феликс".

"Кроме того, недавно стало известно, что Игорь Руденя поручил правительству региона разработать новый порядок субсидиарной поддержки инвесторов. Эта новость тоже заслуживает внимания в контексте исполнения "майских указов" президента", — считает Мамагулашвили.

Высокие позиции Тверской области в рейтинге по социальному направлению также обусловлены частым обращением федеральных и региональных СМИ к этой тематике, считает и.о. ректора Тверского госуниверситета Людмила Скаковская. По ее оценке, внимание привлекли новости о решении главы региона выделить дополнительные субвенции из областного бюджета на повышение зарплаты работникам культуры, а также отметить стипендиями и премиями губернатора более 100 молодых дарований Верхневолжья. Кроме того, в сентябре было особенно много новостей, связанных с успешным завершением проектов в рамках социально востребованной программы поддержки местных инициатив, заключила она.

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