В Госдуме не поддержали запрет лекарств для прерывания беременности

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Профильный комитет ГД по охране здоровья рекомендовал Госдуме отклонить законопроект, запрещающий продажу лекарственных препаратов для искусственного прерывания беременности вне медучреждений.

Законопроект был внесен в январе 2016 года группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.

"В целях исключения бесконтрольного применения лекарственных препаратов, предназначенных для медикаментозного прерывания беременности, законопроектом предлагается установить… прямой запрет на их розничную продажу", — говорится в пояснительной записке.

Авторы поясняют, что такие препараты могут применяться только в больницах, так как прежде чем врач назначает такое медицинское вмешательство, женщина проходит обследование для определения срока беременности и исключения медицинских противопоказаний. После приема препарата, пациентка находится под наблюдением медиков, при необходимости, проводятся контрольные исследования.

При этом законопроект запрещает врачам выписывать рецепты на эти лекарства, так как они предназначены только для применения исключительно в медучреждениях.

Согласно заключению комитета на законопроект, данная мера является избыточной, так как фармацевтические организации и сейчас не имеют права продавать те лекарственные препараты для прерывания беременности, которые предназначены только для использования в медучреждениях.