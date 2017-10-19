В Минздраве заявили, что все чаще больничные будут брать из-за депрессии

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Через несколько лет депрессия может выйти на первое место по числу дней нетрудоспособности, считает главный психиатр Минздрава РФ, глава центра психиатрии имени Сербского Зураб Кекелидзе.
Он отметил, что это можно объяснить, в том числе, и старением населения. У людей в пожилом возрасте часто встречается сразу несколько самых разных хронических заболеваний, которые могут также сопровождаться депрессией.
По словам Кекелидзе, сейчас стало легче обратиться к специалисту-психиатру, поскольку общество стало относиться к этому проще.