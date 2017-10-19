МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Боярский предложил наделить органы опеки правом запрещать детям участие в программах СМИ при освещении тем, связанных с уголовными делами о совершении сексуального насилия над несовершеннолетними.
Депутат напомнил, что далеко идущие последствия таких участий в шоу для ребёнка могут быть негативными, поэтому "необходимо защитить детей от распространения в СМИ деликатных подробностей таких преступлений".
"Нам уже известны случаи, когда дети становятся прямыми участниками рейтинговых телевизионных эфиров, на которых смакуют все подробности преступлений сексуального характера. Также в них принимают участие их одноклассники, учителя, соседи, что является совершенно недопустимым. К сожалению, причиной появления на экранах самих несовершеннолетних часто сопровождается коммерческим подкупом их законных представителей. Нам надо понимать, что всё это останется с ребёнком на всю жизнь", — пояснил он.
Говоря об ограничениях в публикации информации о преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних, которыми планируется дополнить закон о СМИ, замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил о поддержке ведомством предлагаемых норм. "По нашему мнению, вообще необходимо ужесточать в данном конкретном случае законодательство и, наверное, оставить такое право исключительно для целей розыска преступников", — сказал Субботин на заседании рабочей группы в Госдуме.