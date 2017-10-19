В ГД предложили отнести пропаганду порно среди детей к тяжким преступлениям

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предлагает отнести к категории тяжких преступлений распространение порнографических материалов среди детей в интернете.

"Мы хорошо знаем, что порнография является сопутствующим педофилии преступлением. Поэтому предлагаем за распространение порнографических материалов среди детей через интернет… установление ответственности, отнесение данного преступления к категории тяжких", — сказала Яровая в Госдуме на заседании рабочей группы по подготовке комплексного проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, в том числе педофилии.

Кроме того, Яровая предлагает ввести отдельную ответственность " за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера, если такое совершается лицами, имеющими судимость за преступления против половой неприкосновенности, относя такое преступление к тяжким". По мнению Яровой, к категории особо тяжких преступлений нужно отнести изготовление, приобретение, хранение и перемещение, а равно распространение и публичную демонстрацию материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних.

Яровая предлагает также ввести отдельную ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера с использованием интернета, а также если такие действия носили групповой характер.