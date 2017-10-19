Участники ВФМС вспомнили, каким был форум, на выставке МИА "Россия сегодня"

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День пятый

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День пятый

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Участники фестивалей молодежи и студентов 1957 и 1985 года посетили архивную выставку МИА "Россия сегодня" на главной площадке ВФМС в Cочи. В сопровождении художника Михаила Веременко, автора знаменитого символа ВМФС-85 Катюши, участники фестиваля 1957 года Клавдия Тихомирова (Россия) и Джузеппе Скотти (Италия) посмотрели около сотни исторических кадров из крупнейшего архива страны. И конечно, не обошлось без ностальгических ремарок.

"В 1957 году мне было 18 лет, чувства были неимоверные, мы так ждали приезда людей со всех континентов. И эти фотографии — они настолько передают ту атмосферу радости, что я как будто снова оказалась там, на фестивале 60 лет назад", — поделилась своими впечатлениями Клавдия Тихомирова, которая на нынешнем фестивале в Сочи отметила свой 79-й день рождения.

Михаил Веременко, проснувшись знаменитым после создания талисмана Катюша в 1985 году, был официальным делегатом фестиваля того года: "Это был невероятный праздник: все в значках, с транспарантами и прочими декорациями. Я помню этих девушек в образе Катюши, которые стояли с хлебом-солью и встречали гостей в Лужниках. Кроме Катюши было много красивого оформления — жаль, что сохранилось мало визуальных свидетельств. Поэтому большое спасибо за такую замечательную выставку — в этих хрониках видно, каким красочным был фестиваль 1985 года".

Джузеппе Скотти специально приехал в Сочи из Италии по приглашению организаторов фестиваля. Говоря об отличиях ВФМС-2017 от ВФМС-1957, он заметил: "Конечно, тогда у нас не было роботов и гаджетов, тогда мы пели песни и танцевали прямо на улицах, и это запечатлевали фотографы".

© РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк Участник итальянской делегации на Всемирном фестивале молодежи и студентов 1957 года Джузеппе Скотти на фотовыставке МИА "Россия сегодня", организованной на площадке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов © РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк Участник итальянской делегации на Всемирном фестивале молодежи и студентов 1957 года Джузеппе Скотти на фотовыставке МИА "Россия сегодня", организованной на площадке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

И добавил о том, что объединяет два события сквозь шесть десятилетий: "Огромное количество людей съезжается со всех уголков мира в один город, чтобы приветствовать мир и дружбу. Это было важно тогда, в 1957-м, когда многие страны обретали независимость, и сейчас, когда страны ведут медиавойны. На фестивале как этот есть прямой контакт между гражданами всего мира — вот что очень важно".

Клавдия и Джузеппе, оба — участники VI фестиваля молодежи и студентов, познакомились прямо на выставке — говоря на разных языках, они понимают друг друга без слов. "Для дружбы не нужны слова, в 18 лет я не знала языков, я просто обнимала иностранных гостей и улыбалась им. Я очень рада познакомиться с Джузеппе здесь, и вместе с ним вспомнить, как это было".

Свидетелями событий, проходящми в Москве в 1957 и 1985 годах, были фотокорреспонденты Совинформбюро и Агентства печати "Новости", чью славную журналистскую историю продолжает медиагруппа "Россия сегодня" в настоящее время: Юрий Кавер, Владимир Вяткин, Вячеслав Киселев, Виталий Арутюнов и другие. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером мероприятия. Медиагруппа является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.