РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Участники ВФМС вспомнили, каким был форум, на выставке МИА "Россия сегодня"

Сюжет:
Всемирный фестиваль молодежи и студентов-2017 (101)
13:0419.10.2017
0290
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкXIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День пятыйXIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День пятый
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Участники фестивалей молодежи и студентов 1957 и 1985 года посетили архивную выставку МИА "Россия сегодня" на главной площадке ВФМС в Cочи. В сопровождении художника Михаила Веременко, автора знаменитого символа ВМФС-85 Катюши, участники фестиваля 1957 года Клавдия Тихомирова (Россия) и Джузеппе Скотти (Италия) посмотрели около сотни исторических кадров из крупнейшего архива страны. И конечно, не обошлось без ностальгических ремарок.

"В 1957 году мне было 18 лет, чувства были неимоверные, мы так ждали приезда людей со всех континентов. И эти фотографии — они настолько передают ту атмосферу радости, что я как будто снова оказалась там, на фестивале 60 лет назад", — поделилась своими впечатлениями Клавдия Тихомирова, которая на нынешнем фестивале в Сочи отметила свой 79-й день рождения.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастница Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года Клавдия Тихомирова на фотовыставке МИА "Россия сегодня", организованной на площадке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Участница Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года Клавдия Тихомирова на фотовыставке МИА "Россия сегодня", организованной на площадке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Михаил Веременко, проснувшись знаменитым после создания талисмана Катюша в 1985 году, был официальным делегатом фестиваля того года:  "Это был невероятный праздник: все в значках, с транспарантами и прочими декорациями. Я помню этих девушек в образе Катюши, которые стояли с хлебом-солью и встречали гостей в Лужниках. Кроме Катюши было много красивого оформления — жаль, что сохранилось мало визуальных свидетельств. Поэтому большое спасибо за такую замечательную выставку — в этих хрониках видно, каким красочным был фестиваль 1985 года".

Джузеппе Скотти специально приехал в Сочи из Италии по приглашению организаторов фестиваля. Говоря об отличиях ВФМС-2017 от ВФМС-1957, он заметил: "Конечно, тогда у нас не было роботов и гаджетов, тогда мы пели песни и танцевали прямо на улицах, и это запечатлевали фотографы".

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастник итальянской делегации на Всемирном фестивале молодежи и студентов 1957 года Джузеппе Скотти на фотовыставке МИА "Россия сегодня", организованной на площадке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Участник итальянской делегации на Всемирном фестивале молодежи и студентов 1957 года Джузеппе Скотти на фотовыставке МИА "Россия сегодня", организованной на площадке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
На фестивале в Сочи объяснили, почему лгать труднее, чем говорить правду
И добавил о том, что объединяет два события сквозь шесть десятилетий: "Огромное количество людей съезжается со всех уголков мира в один город, чтобы приветствовать мир и дружбу. Это было важно тогда, в 1957-м, когда многие страны обретали независимость, и сейчас, когда страны ведут медиавойны. На фестивале как этот есть прямой контакт между гражданами всего мира — вот что очень важно".

Клавдия и Джузеппе, оба — участники VI фестиваля молодежи и студентов, познакомились прямо на выставке — говоря на разных языках, они понимают друг друга без слов. "Для дружбы не нужны слова, в 18 лет я не знала языков, я просто обнимала иностранных гостей и улыбалась им. Я очень рада познакомиться с Джузеппе здесь, и вместе с ним вспомнить, как это было".

История фестивального движения в архивных кадрах МИА "Россия сегодня"
© Анатолий Гаранин/ МИА «Россия сегодня»Перейти в фотобанкОткрытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в Москве 28 июля 1957 года.Открытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в Москве 28 июля 1957 года
© Анатолий Гаранин/ МИА «Россия сегодня»
Перейти в фотобанк
Открытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в Москве 28 июля 1957 года.
© Анатолий Гаранин/ МИА «Россия сегодня»Перейти в фотобанкОткрытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов на стадионе "Лужники" 28 июля 1957 года.Открытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов на стадионе Лужники 28 июля 1957 года
© Анатолий Гаранин/ МИА «Россия сегодня»
Перейти в фотобанк
Открытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов на стадионе "Лужники" 28 июля 1957 года.
© Юрий Кавер/ МИА «Россия сегодня»Перейти в фотобанкГости из Индии на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, 1957 год.Гости из Индии на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов
© Юрий Кавер/ МИА «Россия сегодня»
Перейти в фотобанк
Гости из Индии на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, 1957 год.
© Иван Шагин/ МИА «Россия сегодня»Перейти в фотобанкМосквичи встречают гостей из Южной Америки на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве. Москвичи встречают гостей из Южной Америки
© Иван Шагин/ МИА «Россия сегодня»
Перейти в фотобанк
Москвичи встречают гостей из Южной Америки на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.
© Борис Бабанов/ МИА «Россия сегодня»Перейти в фотобанкДелегация Корейской Народно-Демократической Республики на Центральном стадионе имени В.И. Ленина "Лужники" во время открытия XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.Делегация Корейской Народно-Демократической Республики на Центральном стадионе имени В.И. Ленина Лужники во время открытия XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве
© Борис Бабанов/ МИА «Россия сегодня»
Перейти в фотобанк
Делегация Корейской Народно-Демократической Республики на Центральном стадионе имени В.И. Ленина "Лужники" во время открытия XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.
© Игорь Михалев/ МИА «Россия сегодня»Перейти в фотобанкМолодежь из Кубы в колонне марш-парада на открытии XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходил под девизом "За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу" с 27 июля по 3 августа 1985 года в Москве.Молодежь из Кубы в колонне марш-парада на открытии фестиваля
© Игорь Михалев/ МИА «Россия сегодня»
Перейти в фотобанк
Молодежь из Кубы в колонне марш-парада на открытии XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходил под девизом "За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу" с 27 июля по 3 августа 1985 года в Москве.
© Сергей Гунеев/ МИА «Россия сегодня»Перейти в фотобанкУчастники XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов.Участники XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов
© Сергей Гунеев/ МИА «Россия сегодня»
Перейти в фотобанк
Участники XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
© Владимир Вяткин/ МИА «Россия сегодня»Перейти в фотобанкУчастники делегации Италии во время праздничного шествия на Центральный стадион имени В.И.Ленина, посвященного торжественному открытию XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов.Участники делегации Италии во время праздничного шествия на Центральный стадион имени В.И.Ленина
© Владимир Вяткин/ МИА «Россия сегодня»
Перейти в фотобанк
Участники делегации Италии во время праздничного шествия на Центральный стадион имени В.И.Ленина, посвященного торжественному открытию XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
© Владимир Федоренко/ МИА «Россия сегодня»Перейти в фотобанкУчастники индийской делегации во время праздничного шествия, посвященного торжественному открытию XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, 1985 год.Участники индийской делегации во время праздничного шествия на Центральный стадион имени В.И.Ленина
© Владимир Федоренко/ МИА «Россия сегодня»
Перейти в фотобанк
Участники индийской делегации во время праздничного шествия, посвященного торжественному открытию XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, 1985 год.
© Давид Шоломович/ МИА «Россия сегодня»Перейти в фотобанкВечер солидарности с молодежью колониальных стран в парке Останкино в дни VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве (28 июля - 11 августа 1957 года).В дни VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве
© Давид Шоломович/ МИА «Россия сегодня»
Перейти в фотобанк
Вечер солидарности с молодежью колониальных стран в парке Останкино в дни VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве (28 июля - 11 августа 1957 года).
© Фото : Кавер Юрий АнатольевичУчастники VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве
© Фото : Кавер Юрий Анатольевич
Участники VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.
/

Свидетелями событий, проходящми в Москве в 1957 и 1985 годах, были фотокорреспонденты Совинформбюро и Агентства печати "Новости", чью славную журналистскую историю продолжает медиагруппа "Россия сегодня" в настоящее время: Юрий Кавер, Владимир Вяткин, Вячеслав Киселев, Виталий Арутюнов и другие. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером мероприятия. Медиагруппа является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА НовостиР-СпортРИА НедвижимостьРИА РейтингПраймИноСМИ.

 

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена