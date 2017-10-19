Яровая предложила обязать МВД вызывать психологов на допрос детей

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила обязать правоохранительные органы вызывать на допросы детей психологов, если на это согласны родители несовершеннолетнего.

"Мы можем сделать обязательным для органов следствия направление информации в территориальный орган (психологической помощи), но мы проговорим, что только с согласия семьи, потому что здесь нужно учитывать, что каждая ситуация индивидуальна, не всегда нужно, чтобы посторонние люди вмешивались", — заявила Яровая в четверг в ходе заседания рабочей группы по подготовке комплексного проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, в том числе педофилии.

Парламентарий уточнила, что речь идет о том, чтобы приглашался психолог, который мог бы подключаться к деликатной работе следователя с ребенком, но при условии согласия на это родителей несовершеннолетнего.