Яровая предложила ввести наказание за сокрытие информации о педофилии

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила о необходимости ввести ответственность за укрывательство тяжких преступлений сексуальной направленности в отношении детей.

"Мы впервые предусматриваем ответственность за укрывательство тяжких преступлений такой направленности, если они совершены в отношении детей, сегодня ответственности за это нет. В отношении детей такое укрывательство говорит чаще всего о том, что преступление не обнаруживается в силу беспомощного положения жертвы", — сказала Яровая в Госдуме на заседании рабочей группы по подготовке комплексного проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, в том числе педофилии.

"Если человек знает о том, что в отношении ребенка совершается насилие и не сообщает об этом в правоохранительные органы, он оставляет этого ребенка в роли жертвы и дает возможность беспрепятственно совершать новые преступления", — подчеркнула вице-спикер.