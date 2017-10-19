Голодец опровергла данные об освобождении от армии участников WorldSkills

АБУ-ДАБИ, 19 окт – РИА Новости. Вопрос об освобождении участников российского движения WorldSkills от армии не стоит, заявила журналистам вице-премьер Ольга Голодец.

Ранее в Минобрнауки сообщали, что планируется создать специальные роты для того, чтобы специалисты не теряли навыков за год службы, а могли продолжать практику во время неё.

"Мне кажется, ребята об этом не мечтают, таких вопросов у нас не было. Такой вопрос сейчас у нас не стоит", — сказала Голодец.

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру.

В четверг в ОЭА завершается очередной, 44-й чемпионат мира WorldSkills. В нем приняли участие около 1,3 тысячи конкурсантов и 1,5 тысячи экспертов из 59 стран. В 2019 году чемпионат пройдет в Казани, Голодец возглавляет оргкомитет по подготовке и проведению этого мероприятия в столице Татарстана.