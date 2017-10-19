Аэропорт Кемерово не смог принять несколько самолетов из-за густого тумана

КЕМЕРОВО, 19 окт — РИА Новости. Сильный туман в четверг повлиял на работу Кемеровского международного аэропорта "Алексей Леонов": три пассажирских самолета из Москвы не смогли приземлиться в столице Кузбасса, два из них ушли на запасные аэродромы в соседних регионах, сообщили РИА Новости в справочной аэровокзала.

"Два рейса из Москвы еще утром из-за густого тумана не смогли у нас приземлиться и ушли на запасные аэропорты. Борт авиакомпании S7 сел в Толмачево (Новосибирск), "Уральских авиалиний" — в Барнауле. Самолет "Аэрофлота" позже вылетел из Москвы, сейчас кружит над нами, но пока не может сесть из-за плохой видимости", — сказал собеседник агентства.

Представитель аэропорта подтвердил, что обратные вылеты в Москву, соответственно, тоже задерживаются.

По данным онлайновых погодных сервисов и мобильных приложений, утром видимость в Кемерово из-за тумана составляла всего 160 метров, в настоящее время — 320 метров, влажность уменьшилась со 100% до 81%.