Роскомнадзор обвинил социальные сети в распространении детской порнографии

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор. АРхивное фото

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор. АРхивное фото

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Роскомнадзор за неделю выявляет от 300 до 600 интернет-ресурсов с детской порнографией, 70% контента распространяют соцсети, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

"В неделю мы находим от 300 до 600 интернет-ресурсов, которые распространяют противоправный контент… 70% из такого контента — это социальные сети", — заявил Субботин на заседании рабочей группы в Госдуме.

По его словам, содержание данного контента составляют объявления о продаже детской порнографии, фотоизображения, хентай (японские порнографические комиксы), отдельные сайты, посвященные таким комиксам.

Он также отметил, что в реестр Роскомнадзора вошли более 43 тысяч различных url-адресов с детской порнографией.