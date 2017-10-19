Роскомнадзор заявил, что не обсуждает нежелательность ряда иностранных СМИ

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил РИА Новости, что ведомство не участвует в обсуждениях о возможном признании ряда иностранных СМИ нежелательными на территории России.

"Нет, не участвуем", — сказал Субботин в ответ на соответствующий вопрос агентства.

Он также отметил, что Роскомнадзор не делает различий между американскими и другими СМИ.

"У нас абсолютно нет никаких разграничений между американскими и иными какими-то СМИ. Все одинаково", — сказал собеседник агентства.

Как сообщил РИА Новости источник в Совфеде, комиссия по защите госсуверенитета предложила Минкомсвязи ввести ограничения в отношении действующих на территории России пяти американских СМИ. В списке есть "Голос Америки", "Радио Свобода" и CNN.