Роскомнадзор заявил, что не обсуждает нежелательность ряда иностранных СМИ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил РИА Новости, что ведомство не участвует в обсуждениях о возможном признании ряда иностранных СМИ нежелательными на территории России.
Он также отметил, что Роскомнадзор не делает различий между американскими и другими СМИ.
"У нас абсолютно нет никаких разграничений между американскими и иными какими-то СМИ. Все одинаково", — сказал собеседник агентства.
Как сообщил РИА Новости источник в Совфеде, комиссия по защите госсуверенитета предложила Минкомсвязи ввести ограничения в отношении действующих на территории России пяти американских СМИ. В списке есть "Голос Америки", "Радио Свобода" и CNN.