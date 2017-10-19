Карлин: Дни культуры Алтая в Москве помогут расширению культурных связей

МОСКВА, 19 окт- РИА-Новости. Москва и Алтайский край находятся в режиме долговременного сотрудничества, что является ярким подтверждением во время проведения Дней культуры Алтая в столице, отметил губернатор Карлин.

"Важным аспектом режима долговременного сотрудничества Москвы и Алтайского края являются тесные связи в различных спектрах жизни, в том числе и в торгово- экономическом и культурном сотрудничестве. Проведение Дней культуры Алтайского края в Москве способствует сближению не только для расширения культурных связей, но и помогает решить накопившиеся вопросы, а также обменяться опытом", — сказал Карлин.

Он рассказал, что культурная неделя Алтайского края проходит в столице в третий раз, в этом году она приурочена к 80-летию региона.

"Уже стало доброй традицией приурочивать к юбилейной дате региона проведение дней культуры в Москве. Мы привозим в столицу все самое лучшее: спектакли, выставки, проводим встречи и обмениваемся опытом со своими коллегами и друзьями из Москвы",- подчеркнул он.

Губернатор сказал, что в реализации своих планов и задач Алтайский край находит поддержку и системную заинтересованность со стороны правительства Москвы и в настоящее время с помощью таких дружеских взаимоинтересов имеет полноформатное соглашение о сотрудничестве в торгово-экономическом и гуманитарном направлении.

Говоря о важности проведения Дней регионов в столице, он отметил, что в эти дни "решаются значимые для регионов вопросы". Как пример, он указал на тему импортозамещения и "не только в продовольствии, но и в других секторах реальной экономики".

"С другой стороны — взаимодействие между регионами и столицей — это взаимодействие по горизонтали, где есть понимание, что внимание столичного региона расценивается регионами, как знак уважения не только к нашему экономическому потенциалу, но и к культурному, литературному и историческому наследию",- сказал он

Он подчеркнул, что Алтай — регион не только экономически богатый, основное богатство это талантливые люди.

"В рамках нынешней культурной недели театр Музыкальной комедии Алтайского края показывает свой спектакль "Ползунов". Надеюсь, он будет по достоинству оценен взыскательной столичной публикой, потому, что в этом спектакле вложено не только мастерство наших земляков, но и частичка их души. Сюжет постановки — история Алтайского края, которая преподнесена в достойной сценической форме", — подчеркнул глава региона.

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