Милонову напомнили, что Хэллоуина нет в календаре школьных мероприятий

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Календарь дат и событий для российских школ формируется с опорой на отечественные историю и традицию, среди которых нет Хэллоуина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение министру образования и науки России Ольге Васильевой с просьбой запретить проведение Хэллоуина в российских школах и детских садах.

"Напомним, что министерством ежегодно формируется календарь памятных дат и событий, рекомендованный для российских школ, с опорой на отечественную историю и традиции. Именно на эти праздники и события ориентируются школы при проведении, в том числе, праздничных мероприятий. И среди них нет Хэллоуина", — сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что с праздником Дня всех святых (Хэллоуином) иногда учащихся знакомят в специализированных школах с уклоном на изучение иностранных языков. При этом, как подчеркнули в пресс-службе, это знакомство проходит исключительно в рамках изучения традиций других государств и народов, а не празднования.

Хэллоуин отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Наиболее широко отмечается в США и Канаде, в последнее время он стал популярным в Европе и России.