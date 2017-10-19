Милонову напомнили, что Хэллоуина нет в календаре школьных мероприятий

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Календарь дат и событий для российских школ формируется с опорой на отечественные историю и традицию, среди которых нет Хэллоуина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение министру образования и науки России Ольге Васильевой с просьбой запретить проведение Хэллоуина в российских школах и детских садах.
"Напомним, что министерством ежегодно формируется календарь памятных дат и событий, рекомендованный для российских школ, с опорой на отечественную историю и традиции. Именно на эти праздники и события ориентируются школы при проведении, в том числе, праздничных мероприятий. И среди них нет Хэллоуина", — сообщили в ведомстве.
В министерстве отметили, что с праздником Дня всех святых (Хэллоуином) иногда учащихся знакомят в специализированных школах с уклоном на изучение иностранных языков. При этом, как подчеркнули в пресс-службе, это знакомство проходит исключительно в рамках изучения традиций других государств и народов, а не празднования.
Хэллоуин отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Наиболее широко отмечается в США и Канаде, в последнее время он стал популярным в Европе и России.
Если речь идет о загородном доме, то его фасад можно погрузить в мистическую тьму, не включая наружную подсветку, но при этом выделить гирляндами отдельные участки, например, в зонах, где установлены декоративные композиции. Над входом может витать приведение, сооруженное из разорванной простыни и швабры и подсвеченное изнутри. Пиратские флаги с Веселым Роджером тоже придутся кстати.
Ежегодно 31 октября фасады и интерьеры частных домов Великобритании, США, Канады и Ирландии превращаются в нечто жуткое с черепами, паутинами и зомби – так отмечается традиционный праздник Хэллоуин, канун дня всех святых, когда духи умерших могут вернуться на землю. В настоящее время праздник приобрел широкую популярность и в России. Люди украшают свои коттеджи соответствующим образом и устраивают костюмированные вечеринки, а как это сделать наиболее оригинально, выяснил сайт "РИА Недвижимость".
Если речь идет о загородном доме, то его фасад можно погрузить в мистическую тьму, не включая наружную подсветку, но при этом выделить гирляндами отдельные участки, например, в зонах, где установлены декоративные композиции. Над входом может витать приведение, сооруженное из разорванной простыни и швабры и подсвеченное изнутри. Пиратские флаги с Веселым Роджером тоже придутся кстати.
Для большего эффекта можно выставить в окна чучела зомби или скелетов, которые будут как бы поджидать гостей внутри. Если перед домом растут деревья или большие кусты, то на их ветках тоже можно примостить всяких чудовищ.
Для украшения сада на Хэллоуин подойдут как гирлянды из бумаги или других подручных материалов, которые будут выигрышно смотреться днем, а также электрические гирлянды – для вечера. Ну и, конечно, тыквы, куда же без них. Натуральные, выкрашенные в разные цвета, с резьбой и без – в любом случае это неотъемлемый атрибут Хеллоуина.
В принципе, тыква-светильник должна отгонять злых духов, а черепа, кости, паутина и другая могильно-потусторонняя атрибутика помогает обычным людям замаскироваться и остаться незамеченными душами умерших.
По одной из легенд человек, которого звали Джек, сумел дважды перехитрить Дьявола, за что тот пообещал ему не губить его душу. Поскольку Джек вел жизнь полную грехов, он не был допущен в Рай, и теперь вынужден бродить по земле в ожидании Судного дня. Он освещает себе путь светильником, сделанным из тыквы.
В принципе, тыква-светильник должна отгонять злых духов, а черепа, кости, паутина и другая могильно-потусторонняя атрибутика помогает обычным людям замаскироваться и остаться незамеченными душами умерших.
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