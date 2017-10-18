Телеканал RT начнет вещание на французском языке к концу 2017 года

СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Телеканал RT к концу 2017 года будет вещать на французском языке, рассказала главный редактор канала RT Маргарита Симоньян на встрече с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

"Сегодня канал RT вещает по всему миру на разных языках: английском, испанском, арабском. К концу года будет еще французский и, очень надеемся, что в ближайшее время будет еще немецкий", — сообщила Симоньян.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) проходит с 14 по 22 октября, его основные мероприятия проводятся в Сочи. Участниками мероприятия стали порядка 20 тысяч человек более чем из 180 стран мира.

МИА "Россия сегодня" выступает информпартнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На главной площадке фестиваля в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. "Россия сегодня" является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, госструктуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.