На фестивале в Сочи объяснили, почему лгать труднее, чем говорить правду

СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Говорить правду намного легче, чем врать, чрезмерная ложь может поставить мозг в ситуацию выживания, когда он уже перестанет понимать, что является правдой, рассказала профессор Санкт-Петербургского государственного университета, нейролингвист, крупнейший специалист по мозгу Татьяна Черниговская.

"Нам нужно держаться от того, чтобы не врать самому себе, вот в чем дело. Если мозг заиграется в эту игру до такой степени, что перестанет понимать, что на самом деле правда для него, то он попадает в ужасную ситуацию: он может не выжить. Природа сделала мозг неврущим, потому что это обеспечивает нам хоть какую-то надежду на выживание в этом очень сложном мире. Идет на тебя тигр или нет?" — сказала Черниговская на панельной дискуссии "Правда и ложь в современной журналистике" на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

По словам ученого, никакой искусственный интеллект не сможет ответить на вопрос, где найти правдивость информации, как ее проверять.

"У меня есть ответ на это. И это ответ, который никакой искусственный интеллект сделать не может. Это – личное доверие… этого конкретного человека – Пети Иванова, вот я просто верю ему. Я знаю, что он не будет врать специально и что он достаточно профессионален, чтобы та информация, которую он через себя передает, что это все-таки что-то. Не потому что я что-то проверила, а потому что я ему конкретно верю. И все, точка", — пояснила Черниговская.

МИА "Россия сегодня" выступает информпартнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На главной площадке фестиваля в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. "Россия сегодня" является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, госструктуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.





Фестиваль официально открылся в Сочи в воскресенье и продлится по 22 октября. Всего, по последним данным организаторов, в нем принимают участие 25 тысяч человек из 186 стран.