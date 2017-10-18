СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Минтруд определит квоты для рабочих из КНДР к 15 ноября и будет исходить из того, что новых квот предоставляться не будет, заявил журналистам глава ведомства Максим Топилин в кулуарах XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

"Пока не определили мы эту квоту. Сейчас работаем с регионами. Мы, по-моему, 15 ноября должны внести документ", — сказал Топилин, отвечая на вопрос о том, определена ли квота для рабочих из КНДР на следующий год.

Он пояснил, что в настоящее время регионы предоставляют соответствующие заявки.

"Мы будем исходить из того, что те, кто работал на контрактах, которые были, они будут продолжать работать. Так резолюция ООН позволяет действовать. А новых дополнительных работников мы уже не будем давать", — сказал Топилин.

Он пояснил, что ведомство руководствуется решениями, которые приняты Совбезом ООН, а внутренних документов по этому поводу пока нет.

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