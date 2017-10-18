Тамбовщина будет развивать культурные и экономические связи с Люксембургом

ТАМБОВ, 18 окт — РИА Новости. Тамбовская область и Люксембург будут развивать отношения в торгово-экономической, образовательной и культурной сферах; соответствующие договоренности достигнуты на встрече главы администрации региона Александра Никитина и премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля, находящегося с визитом в России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Поездка делегации Люксембурга в Тамбовскую область приурочена к 75-летию насильственной мобилизации люксембуржцев во время второй мировой войны в ряды германского вермахта. В годы войны многие из них умерли в советском плену в Тамбове и Кирсанове. Встреча Беттеля с Никитиным состоялась после участия в мемориальной церемонии у памятника люксембуржцам на станции Рада под Тамбовом и встречи с тамбовской общественностью.

Премьер-министр отметил на встрече, что у него есть немало причин для визита в Тамбовскую область."Во первых, история. В Тамбове находилось несколько сотен пленных люксембуржцев, многие из которых захоронены здесь. Сохранить память о них для будущих поколений — это наш долг. Я принадлежу к поколению, которое не знало ужасов войны, и наша задача предотвратить подобные события. Чтобы мирно жить в мире, нужно прежде всего разговаривать друг с другом. Именно это — цель визита в Россию", — привели в пресс-службе обладминистрации слова Беттеля.

Он, в частности, отметил хорошие перспективы взаимодействия в области науки и образования.

"Сегодня мы успешно сотрудничаем с Тамбовским государственным университетом и планируем увеличить количество тамбовских студентов, которые могли бы учиться в Люксембурге. Хотелось бы наладить связь и с техническим университетом. Как раз это мы обсуждали вчера с премьер-министром Медведевым: развивать совместную работу в научной сфере, и особенно, в цифровых технологиях", — подчеркнул премьер-министр.

Членов люксембургской делегации также заинтересовала продовольственная тема, в частности, региональные бренды — тамбовские окорок и картофель. Глава Тамбовщины особо отметил интерес представителей Люксембурга не только к развитию сотрудничества в сфере образования и культуры, но и к экономической составляющей.

"Уверен, взаимодействие в сфере экономической политики тоже должно приносить свои результаты. Потенциал есть, и для нас он — не только в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции. Мы очень много поставляем сегодня в Европу продукции нефтехимической отрасли, и я думаю, это направление тоже можно будет обсуждать в рамках будущих визитов", — сказал Никитин.

От имени всех тамбовчан губернатор высказал благодарность люксембургской ассоциации ветеранов за поддержку и участие в проведении первого шествия "Бессмертного полка" по улицам Люксембурга в мае этого года.

"В мероприятии по приглашению люксембургской стороны приняла участие и тамбовская делегация. Тамбовчане отметили интерес людей разных возрастов к этой акции. Прошу вас оказать необходимую поддержку шествию "Бессмертного полка" в Люксембурге в мае будущего года. Ведь эта акция памяти призвана почтить всех жертв нацизма, в том числе, граждан Люксембурга и бывшего СССР", — обратился Никитин к премьеру.

В пресс-службе добавили, что Тамбовская область и Люксембург с 1988 года поддерживают гуманитарные связи, обмениваются молодежными и ветеранскими делегациями, участвуют в культурных событиях, организуют встречи бизнес-сообщества. В рамках договора о сотрудничестве в области науки и образования между ТГУ имени Г.Р. Державина и Университетом Люксембурга тамбовские студенты обучаются в Люксембурге.

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