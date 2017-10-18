Шувалов не верит, что искусственный интеллект создаст массовую безработицу

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов не согласен с известным инвестором и изобретателем Илоном Маском, который прогнозирует массовую безработицу в мире из-за развития искусственного интеллекта.

"Илон Маск — действительно, крутой чувак. Я читаю все публичные выступления, хотя я на него не подписан. Мне нравится машина Tesla. Конечно, SpaceX (компания намерена совершить полет на Марс — ред.) меня тоже удивляет. Я не могу сказать, что радуюсь, когда у него были, например, неудачные приземления на платформу. Я видел, что многие радовались. А я знал, что у него получится, потому что у него вся корпоративная культура построена по принципу — неизвестно, полетят ли они на Марс при нашей с вами жизни", — сказал Шувалов, выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

"Я не со всеми его выводами согласен, я не верю, что нас ждет такое большое высвобождение работников. Этого не будет", — сказал первый вице-премьер РФ.

"Мы будем меньше часов работать, произойдёт другая адаптация. У нас появится другая ценность в работе на рынке. Я вот в эти страшилки не верю. Если между технопессимистами и технооптимистами, то я технооптимист", — считает он.

МИА "Россия сегодня" выступает информпартнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На главной площадке фестиваля в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. "Россия сегодня" является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, госструктуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.