Соцвыплаты в Ненецком округе проиндексируют за счет зарплат чиновников

МУРМАНСК, 18 окт – РИА Новости. Сэкономленные на сокращении зарплат чиновникам Ненецкого округа средства решено направить на индексацию социальных выплат жителям, сообщила пресс-служба администрации округа.

Такое решение принял недавно назначенный глава НАО Александр Цыбульский и поддержали члены региональной администрации.

Как сообщалось ранее, заработная плата лиц, замещающих государственные должности в НАО, будет "заморожена" на уровне текущего года и в течение 2018 года. Отдельные положения закона об окружном бюджете на 2017 и плановый период 2018-2019 годов, в соответствии с которыми уровень зарплаты самых высокопоставленных чиновников в регионе сокращен на 10%, распространят свое действие и на предстоящий год.

Как отметил Цыбульский, в округе есть ряд социальных выплат, которые не индексировались на протяжении уже нескольких лет. В соответствии с предварительными расчетами сумма средств из окружного бюджета на индексацию данных выплат практически соизмерима с той, которую предполагалось направить на 10%-е повышение зарплаты главы региона, вице-губернаторов, иных лиц, замещающих госдолжности.

"Полагаю, что правильно будет направить эти средства на индексацию размера ряда социальных пособий с учетом принципа адресности и нуждаемости", — пояснил свое решение врио губернатора.

Цыбульский поручил органам исполнительной власти НАО провести анализ существующих мер государственной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в округе. Кроме того, в кратчайшие сроки будет подготовлено и финансово-экономическое обоснование предлагаемых для изменений в государственную программу "Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе", добавили в пресс-службе.