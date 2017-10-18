В Минобрнауки опровергли связь ротации в ВАК со скандалом вокруг Мединского

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Кадровые изменения в Высшей аттестационной комиссии (ВАК) являются плановой ротацией, соответствующий документ был подготовлен ещё в апреле, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов.

В среду было опубликовано распоряжение правительства РФ, согласно которому из состава ВАК был исключён ряд его членов, в том числе главный ученый секретарь комиссии Николай Аристер. Его обязанности возложены на члена президиума комиссии Игоря Мацкевича.

"Данные кадровые изменения — плановая ротация в рамках исполнения поручения правительства РФ, поступившего в январе 2017 года. Проект изменений был подготовлен и направлен в правительство в апреле и никак не связан с текущей работой ВАК", — сказал Емельянов.

В октябре Экспертный совет ВАК, рассмотрев диссертацию министра культуры Владимира Мединского, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. Из 21 ученого 17 проголосовали за лишение степени, трое — против, один воздержался.

В научной ценности диссертации Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" публично усомнился участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий, после чего и встал вопрос об обоснованности получения степени министром несколько лет назад. Сам Мединский заявлял, что его оппонентам не удалось найти плагиат в его диссертации, а остальные претензии связаны с субъективным восприятием истории.

В Минкультуры отметили, что решение Экспертного совета ВАК промежуточное, поскольку "последнее слово остается за президиумом ВАК и министерством образования". Источник РИА Новости сообщил, что заседание президиума должно состояться 20 октября.