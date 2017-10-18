В Нефтеюганске появится многофункциональный зал для занятий акробатикой

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 окт — РИА Новости. Новый многофункциональный зал для занятия акробатикой появится в Нефтеюганске, срок строительства объекта составит около полутора лет, сообщили РИА Новости в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Отмечается, что с инициативой о необходимости строительства нового спортивного зала к властям обратились родственники погибших в ДТП 4 декабря 2016 года юных спортсменов, а также родители, чьи дети в настоящее время посещают отделение спортивной акробатики в спортзале бывшего детского дома, и тренеры, работающие в этой секции.

Этот вопрос в среду в рамках визита в Нефтеюганск обсудила с руководством муниципалитета и общественностью губернатор региона Наталья Комарова. Она также посетила место строительства будущего спортивного объекта.

"Сегодня мы пришли к единому мнению по тому, как будет развиваться акробатический спорт в Нефтеюганске, и главное — где. Власти и родители решили, что городу необходим новый многофункциональный зал. Место, которое в ходе обсуждения было определено — это набережная, где есть подходящий участок и желание застройщика возвести современное качественное здание в минимальные сроки", — отметила глава региона.

Губернатор предложила также местным властям рассмотреть возможность строительства спортивных залов в городских школах по примеру соседнего Сургута.

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