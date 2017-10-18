Государство должно знакомить молодежь с рынком труда, заявил Топилин

СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Государство должно не устраивать молодежь на первую работу, а предоставить возможность получить образование и ознакомиться с рынком труда, считает министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Выступая на панельной дискуссии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, Топилин отметил, что разные политические партии и эксперты часто озвучивают различные предложения о помощи в трудоустройстве молодых людей на их первое рабочее место.

"Я всегда был противником таких подходов. Может быть, я ошибаюсь. Мне всегда казалось, что государство должно создать для молодежи возможность получить навыки, информацию о тех или иных рабочих местах или работодателях с тем, чтобы молодой человек сам определился", — сказал Топилин.

"Никогда государство не должно создавать дополнительных стимулов или помощи для того, чтобы молодые люди наоборот расслабились в самой первой необходимо важной точке", — отметил министр.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На главной площадке фестиваля в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. "Россия сегодня" является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.