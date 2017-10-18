Госдума приняла закон о компенсациях для льготников при оплате отопления

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, предоставляющий льготы при оплате за тепловую энергию из перечня жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) отдельным категориям граждан.

Авторы отмечают, что с 3 июля 2016 года расходы на оплату за тепловую энергию были исключены из состава расходов на оплату коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. Однако отмечается, что законодательством установлены меры социальной поддержки льготным категориям граждан, в частности, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, ветеранам и инвалидам.

"Предусматривается, что при расчете компенсации расходы на оплату за тепловую энергию включены в расходы по оплате коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. В этой связи, проект федерального закона направлен на гармонизацию федерального законодательства", — говорится в пояснительной записке.