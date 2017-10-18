Топилин призвал молодежь совмещать семью и успехи в карьере

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин призвал молодежь стараться совмещать создание семьи с успехами в карьере, а не выбирать что-то одно.
В среду на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов Топилин принял участие в панельной дискуссии молодежного форума.
"Мне кажется, что в последнее время в мире сложилось общее такое понимание, что да – мир меняется. Молодые люди теперь не могут и не хотят обзаводиться семьей, рожать детей, пока не получат хорошее образование. Они долго учатся, это необходимость, и, безусловно, это так", — сказал Топилин.
"Но, как мне кажется, молодые люди должны, в том числе, задуматься, что нельзя это противопоставлять — ценности семьи, работы и образования. Нужно очень внимательно и очень глубоко задуматься над тем, как это все совместить", — добавил он.
По его мнению, сегодня очень важно получить хорошее образование. Но при этом все же не стоит откладывать создание семьи на потом.
"Если вы будете мыслить таким образом — сначала хорошая работа, сначала квартира, а потом – семья, следующее поколение вам спасибо не скажет", — отметил Топилин.
Министр также обратился к аудитории с просьбой пообсуждать эту тему и на следующем фестивале.
На торжественной церемонии в Сочи президент Владимир Путин объявил XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым.
Россия в третий раз принимает молодежь со всех уголков мира. В 1957 и 1985 годах право провести праздник доставалось Москве, в этот раз фестиваль проходит в Сочи.
Театральное представление во время открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой".
Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2015 году. В ноябре того же года генассамблея Всемирной федерации демократической молодежи одобрила российскую заявку.
Не только Сочи и Москва окажутся в центре внимания: впервые в истории в молодежном празднике будет участвовать вся страна. В первые три дня фестиваля две тысячи иностранных гостей посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.
Певица Тина Кузнецова на открытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Фестиваль продлится неделю. Торжественная церемония закрытия состоится 21 октября, также в ледовом дворце "Большой".
Председатель Международного организационного комитета ВФМС-2017, президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
К проведению мероприятия был привлечен добровольческий корпус #ВолонтерыМира, в состав которого вошли более пяти тысяч добровольцев из России и других стран.
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Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.
Впервые Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в 1947 году в Праге.
Волонтеры на церемонии открытия фестиваля в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.
Основные мероприятия фестиваля пройдут в Олимпийском парке Сочи и соберут около 20 тысяч молодых людей из более чем 180 стран мира — лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.