Топилин призвал молодежь совмещать семью и успехи в карьере

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин призвал молодежь стараться совмещать создание семьи с успехами в карьере, а не выбирать что-то одно.

В среду на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов Топилин принял участие в панельной дискуссии молодежного форума.

"Мне кажется, что в последнее время в мире сложилось общее такое понимание, что да – мир меняется. Молодые люди теперь не могут и не хотят обзаводиться семьей, рожать детей, пока не получат хорошее образование. Они долго учатся, это необходимость, и, безусловно, это так", — сказал Топилин.

"Но, как мне кажется, молодые люди должны, в том числе, задуматься, что нельзя это противопоставлять — ценности семьи, работы и образования. Нужно очень внимательно и очень глубоко задуматься над тем, как это все совместить", — добавил он.

По его мнению, сегодня очень важно получить хорошее образование. Но при этом все же не стоит откладывать создание семьи на потом.

"Если вы будете мыслить таким образом — сначала хорошая работа, сначала квартира, а потом – семья, следующее поколение вам спасибо не скажет", — отметил Топилин.

Министр также обратился к аудитории с просьбой пообсуждать эту тему и на следующем фестивале.