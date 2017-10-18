Алтайский губернатор надеется на рост турпотока до 10% по итогам 2017 года

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Роста турпотока в 5-10% в Алтайском крае по отношению к более 2 миллионам человек в предыдущем году, несмотря на холодное лето, удастся достигнуть, считает губернатор региона Александр Карлин.

"Мы говорим об оптимальности прироста (турпотока) в 5-10%, но сами понимаете, базы меняются в сторону увеличения и соответственно цена этих процентов год от года растет. Поэтому прирост потока туристического для нас не самоцель. Мы можем в силу каких-то обстоятельств получить резкий рост потока. Задача ставится долговременная — удержать этот поток", — сказал Карлин журналистам.

По его словам, установленного уровня прироста ранее удавалось достигать, в том числе, за счет ежегодного создания не менее 30 новых круглогодичных объектов для приема туристов — санаториев, гостиниц, туристических баз, кемпингов. По его данным, независимо от погодных и сезонных колебаний, наполняемость гостиниц региона держится на уровне 90-95%.

"Бывает сибирское лето холодным, дождливым, как в этом году. Мы немножко в июле потеряли (в количестве туристов), но сейчас активно наверстываем. И по году искомая цифра роста туристического потока будет достигнута. База исчисляется от двух миллионов (человек) туристического потока, которую мы достигли в прошлом году", — сообщил Карлин.

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