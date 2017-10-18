На Ямале обновили более 141 километра инженерных сетей ЖКХ с начала года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт — РИА Новости. Более 141 километра инженерных сетей ЖКХ обновлено на Ямале с начала 2017 года, таким образом, выполнено свыше 98% годового плана, сообщает правительство региона.

В среду заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Карасев принял участие в совещании о ходе подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства регионов РФ к работе в осенне-зимний период, которое в режиме видеоконференции провел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

"С начала 2017 года на Ямале обновлено свыше 141 километра инженерных сетей ЖКХ, что составляет свыше 98% годового плана. До конца года будут заменены 143,61 километра, из которых 34,02 километра тепловых, 28,56 километра водопроводных, 8,39 километра канализационных и 72,64 километра электрических сетей", — говорится в сообщении.

Заместитель главы арктического региона, комментируя ситуацию на Ямале, отметил, что готовность к зиме объектов энергетики и коммунального комплекса в целом по муниципалитетам региона составляет 99,9%. "Все системы работают в штатном режиме, без сбоев", – приводятся в сообщении слова Карасева.

Ежегодно на ремонтные программы предприятия направляют около 2 миллиардов рублей. Кроме того, из регионального бюджета в этом году направлено 0,5 миллиарда рублей на обновление объектов ЖКХ — приобретение, поставку и монтаж блочно-модульных водоочистных и канализационных сооружений.

Отопительный сезон в арктическом регионе начался 19 августа с самого северного населенного пункта – села Гыда Тазовского района. Уже с 1 сентября подача тепла была обеспечена на социально значимые объекты на всей территории региона. Жилые дома подключены к теплоснабжению при наступлении низких температур. Два месяца периода между отопительными сезонами были эффективно использованы для выполнения профилактических и ремонтных работ. Всего за последние пять лет замена ветхих инженерных коммуникаций по округу ежегодно составляет 5-8% от общего количества, отмечается в сообщении.

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