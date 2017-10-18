Эксперты считают, что на уроках физкультуры отсутствует процесс обучения

Школьники во время уроков в гимнастическом зале. Архивное фото

Школьники во время уроков в гимнастическом зале. Архивное фото

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Процесс обучения на уроках физкультуры в российских школах отсутствует, дети не осваивают технику выполнения упражнений, заявила завкафедрой теории и методики гимнастики Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта Раиса Терехина.

"Процесс обучения на уроках физической культуры отсутствует. Не обучают детей технике двигательных действий", — сообщила Терехина на общественных слушаниях "Концепция модернизации предмета "Физическая культура" в Российской Федерации" в Общественной палате РФ.

По ее мнению, важно научить детей правильной технике бега, приседаний и наклонов, так как от этого зависит их будущее состояние здоровья. Не зная нюансов, человек может получить травму, просто побежав за уезжающим трамваем, уточнила она.

Заслуженный тренер России и судья всероссийской категории Ирина Чернышкова разделила мнение Терехиной. Однако она заметила, что образование учителей физкультуры на данный момент не позволяет грамотно преподавать элементы базовой гимнастики.

"Сейчас в программе есть уроки физкультуры, как правило, игровой направленности. Что делают учителя физкультуры? Они дают мяч, показывают кольцо, и дети каким-то образом развиваются", — рассказала она.

При этом Чернышкова отметила, что разрабатываемая концепция модернизации физкультуры учитывает важные возрастные особенности детского организма, что позволит верно определить соотношение между гимнастикой и игровыми элементами для разных периодов обучения.