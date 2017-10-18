Депутат считает нецелесообразным закон о вырубке елок к Новому году

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Лесной кодекс позволяет регионам устанавливать порядок вырубки гражданами елей для празднования Нового года, нет необходимости принимать для этого закон, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Ранее стало известно, что ряд депутатов заксобрания Карелии предложили внести в Лесной кодекс изменения, которые позволяют гражданам самостоятельно вырубать ели и другие хвойные деревья для празднования Нового года. Для этого необходимо будет обратиться за разрешением в лесничество. Авторы утверждают, что сейчас елки могут вырубать лишь компании и индивидуальные предприниматели.

"Если регион примет определенный порядок, а такая возможность у любого региона есть, это предусмотрено Лесным кодексом, и некоторые регионы ее используют. Но вносить прямую норму закона, что кто хочет, где хочет, там и рубит, мне кажется, это нецелесообразно. Это будет больший вред, чем польза", — считает Николаев.

"Здесь ничего такого сенсационного нет. Для частных лиц возможность вырубки новогодних елей на сегодняшний день и так предусмотрена Лесным кодексом", — пояснил он.

"Другое дело, что на региональном уровне, еще раз напомню, нужно определять порядок реализации такой возможности, он определяется региональными законами. Потому что если дать возможность без определенного порядка вырубать ели, у нас и елей не останется", — пояснил глава думского комитета.