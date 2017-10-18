МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент Русского географического общества Сергей Шойгу напишет Всероссийский географический диктант в конце ноября.
"Очень важно для нас, что уже 16 стран захотели писать этот диктант. Для нас это чрезвычайно важно. Тем самым мы выходим на международный уровень", — сказал Касимов. По данным РГО, это Великобритания, Аргентина, Дания, Норвегия, Польша, Турция, Румыния, Чехия, Сербия, Эстония, Украина и другие.
Также диктант можно будет написать онлайн.
"Я приду обязательно. И, думаю, что многие коллеги, которые хотят проверить свои знания, тоже будут", — рассказал Шойгу.
В прошлом году Всероссийский географический диктант написали более 187 тысяч человек.