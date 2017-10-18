В России 2018 год могут объявить годом воды

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следующий год может быть объявлен в России Годом воды вслед за Годом экологии в 2017 году, заявил глава Минприроды России Сергей Донской.

"Была очень заинтересованная беседа и несколько интересных предложений прозвучали — это и вопрос, связанный с объявлением следующего года Годом воды", — сказал Донской журналистам после заседания оргкомитета по проведению Года экологии.

Кроме того, участники заседания обсудили, каким образом продлить решения и механизмы, задействованные в рамках оргкомитета по Году экологии.

Год экологии в России — 2017 утвержден указом президента России в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития и сохранения биологического разнообразия. Правительством утвержден план мероприятий года по следующим направлениям: отходы, переход на наилучшие доступные технологии, вода, лес, Байкал, Арктика и климат, особо охраняемые природные территории и животный мир, экологическое просвещение.