Эксперт предложил готовить в России "блокчейн-чиновников"

АБУ-ДАБИ, 17 окт — РИА Новости. Технологии блокчейн дойдут до сферы государственного обслуживания в ближайшие пять лет, поэтому России нужно готовить блокчейн-чиновников, считает директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив, руководитель Совета союза WorldSkills Дмитрий Песков.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях популярной в мире криптовалюты биткоин. Российские банки и компании в настоящее время рассматривают возможность реализации целого ряда проектов в этой сфере.

"За пять лет вы увидите как блокчейн, искусственный интеллект и большие данные дойдут до обычных людей, до массовых отраслей, до обычных предприятий и сферы государственного обслуживания", — заявил Песков. Он сравнил этот процесс с распространением сотовой связи. "Поэтому надо заранее готовить людей, чтобы быстрее других стран развиваться на этих рынках, как внутри стран, так и за рубежом. Блокчейн-чиновники в большом количестве нам понадобятся. Это дополнительная компетенция чиновника", — заявил он журналистам.

По мнению Пескова, в этой системе будет нужно намного меньше чиновников. "Если сейчас это 10 чиновников на каждом этапе этого процесса, то там понадобится только один. Точно так же как сейчас в МФЦ, там работает в пять-десять раз меньше людей, чем работало раньше в подобного рода структурах", — сказал он.

Песков пояснил, что блокчейн-чиновник – это тот, кто проверяет достоверность информации, которая вносится в блокчейн-систему, и отвечает за достоверность информации. "Блокчейн хорош тем, что там невозможно информацию поменять или подделать. Государство не сможет собственной волей, нажатием кнопки или по звонку изменить эту информацию", — добавил он.

Также Песков считает, что работа с искусственным интеллектом — это компетенция, которой нужно учить в техникуме. "Это вполне обычная массовая компетенция и профессия. Мы уверены, что специалистов по работе с искусственным интеллектом Россия будет выпускать десятками тысяч. Я думаю, что уже через пять лет мы это с вами увидим", — сказал он.