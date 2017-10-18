Эксперт предложил готовить в России "блокчейн-чиновников"

АБУ-ДАБИ, 17 окт — РИА Новости. Технологии блокчейн дойдут до сферы государственного обслуживания в ближайшие пять лет, поэтому России нужно готовить блокчейн-чиновников, считает директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив, руководитель Совета союза WorldSkills Дмитрий Песков.
"За пять лет вы увидите как блокчейн, искусственный интеллект и большие данные дойдут до обычных людей, до массовых отраслей, до обычных предприятий и сферы государственного обслуживания", — заявил Песков. Он сравнил этот процесс с распространением сотовой связи. "Поэтому надо заранее готовить людей, чтобы быстрее других стран развиваться на этих рынках, как внутри стран, так и за рубежом. Блокчейн-чиновники в большом количестве нам понадобятся. Это дополнительная компетенция чиновника", — заявил он журналистам.
Песков пояснил, что блокчейн-чиновник – это тот, кто проверяет достоверность информации, которая вносится в блокчейн-систему, и отвечает за достоверность информации. "Блокчейн хорош тем, что там невозможно информацию поменять или подделать. Государство не сможет собственной волей, нажатием кнопки или по звонку изменить эту информацию", — добавил он.