Роскомнадзор поможет ограничить доступ к копиям заблокированных сайтов

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Минкомсвязь РФ будет давать поручения Роскомнадзору ограничивать доступ к сайтам в интернете, похожим на заблокированные ранее по решению Мосгорсуда, сообщается на сайте министерства.

Госдума приняла закон о запрете анонимайзеров. Поддерживаете? Да, доступ к запрещенным сайтам надо закрыть полностью

Нет, пользователи все равно найдут способы зайти на нужные сайты

Мне все равно, я и так ими не пользовался(лась) Результаты 18.3% Да, доступ к запрещенным сайтам надо закрыть полностью

59.0% Нет, пользователи все равно найдут способы зайти на нужные сайты

22.7% Мне все равно, я и так ими не пользовался(лась) Все опросы Голосовать

"Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в случае поступления от федеральных органов исполнительной власти или правообладателей информации об обнаружении в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "интернет", сайта, сходного до степени смешения с сайтом в сети "интернет", доступ к которому ограничен по решению Московского городского суда… принимает мотивированное решение о признании сайта в сети "интернет" копией заблокированного сайта", — говорится в сообщении.

После принятия министерством решения о признании сайта копией заблокированного решение будет направляться в Роскомнадзор для принятия мер по ограничению доступа к копии заблокированного сайта. А мотивированное решение о признании сайта копией заблокированного будет направляться владельцу копии в электронном виде на русском и английском языках, добавляет Минкомсвязь.

Министерство также сообщает, что направить информацию об обнаружении копии заблокированного сайта можно на сайте ведомства, при этом рекомендуется указать максимально возможные сведения, необходимые для признания сайта копией заблокированного ранее.

Также рекомендуется приложить копию вступившего в законную силу решения Московского городского суда о постоянном ограничении доступа к заблокированному сайту и снимки экрана, содержащие изображение главной страницы обоих сайтов.