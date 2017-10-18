Роскомнадзор поможет ограничить доступ к копиям заблокированных сайтов

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Минкомсвязь РФ будет давать поручения Роскомнадзору ограничивать доступ к сайтам в интернете, похожим на заблокированные ранее по решению Мосгорсуда, сообщается на сайте министерства.
18.3%Да, доступ к запрещенным сайтам надо закрыть полностью
59.0%Нет, пользователи все равно найдут способы зайти на нужные сайты
22.7%Мне все равно, я и так ими не пользовался(лась)
После принятия министерством решения о признании сайта копией заблокированного решение будет направляться в Роскомнадзор для принятия мер по ограничению доступа к копии заблокированного сайта. А мотивированное решение о признании сайта копией заблокированного будет направляться владельцу копии в электронном виде на русском и английском языках, добавляет Минкомсвязь.
Также рекомендуется приложить копию вступившего в законную силу решения Московского городского суда о постоянном ограничении доступа к заблокированному сайту и снимки экрана, содержащие изображение главной страницы обоих сайтов.