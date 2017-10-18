Актуальность диссертации Мединского значительно возросла, считает историк

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Актуальность диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского значительно возросла за последние несколько лет, считает заведующий кафедрой истории отечества Российского государственного социального университета (РГСУ) Николай Старостенков.

"За прошедшие годы диссертационная работа Мединского успела подвергнуться самому строгому и беспристрастному суду – суду времени… Ее актуальность существенно возросла", — сказал он на пресс-конференции в Москве.

В качестве примера Старостенков привел одну из тем диссертации — "Механизм формирования негативного восприятия России западом".

"Новая волна критики" диссертации, возникшая недавно, показалась ученому странной. При этом он считает неправильным, что большинство критиков диссертации министра культуры обращаются к отдельным "сюжетам", а не к сделанным в ходе работы выводам и заключениям.

Ранее в октябре Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии, рассмотрев диссертацию министра, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. Из 21 ученого 17 проголосовали за лишение степени, трое — против, один воздержался.

До этого в научной ценности диссертации Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" публично усомнился участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий, после чего и встал вопрос об обоснованности получения степени. Сам министр заявлял, что его оппонентам не удалось найти плагиат в его диссертации, а остальные претензии связаны с субъективным восприятием истории.

В Минкультуры отметили, что решение Экспертного совета Высшей аттестационной комиссии промежуточное, поскольку "последнее слово остается за президиумом ВАК и министерством образования". Источник РИА Новости сообщил, что заседание президиума должно состояться 20 октября.