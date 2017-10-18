В Москве по числу смертей онкология уступает лишь болезням сердца

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Чаще, чем онкологические заболевания, причиной смерти становятся лишь болезни сердечно-сосудистой системы, при этом есть тенденция к росту смертей от рака, заявил главный внештатный специалист–онколог департамента здравоохранения города Москвы Игорь Хатьков.

"В целом, онкология, как причина смертности населения на сегодняшний день в подавляющем большинстве стран – в России, в частности, и в Москве – находится на втором месте после сердечно-сосудистых (заболеваний). И идёт тенденция к росту", — сказал Хатьков на пресс-конференции.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец сообщала, что всего в РФ онкологическими болезнями болеет 3,5 миллиона человек. Число впервые выявленных случаев ежегодно составляет более 500 тысяч человек. По сравнению с наиболее развитыми странами в РФ пока выше смертность населения от злокачественных образований: она составляет 124,4 (на сто тысяч человек), в то время как в самых лучших странах, которые научились бороться с онкозаболеваниями — 108,1.