Депутат предложил разрешить россиянам самим рубить елки к Новому году

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В России могут разрешить самостоятельную вырубку елей и других хвойных деревьев для празднования Нового года. Об этом сообщает RT со ссылкой на зампредседателя комитета по природным ресурсам и экологии заксобрания Карелии Алексея Орлова.

Депутат разработал соответствующие поправки в Лесной кодекс, которые были направлены на рассмотрение регионального парламента для последующего внесения в Госдуму.

По действующему законодательству вырубка новогодних деревьев разрешена только компаниям и индивидуальным предпринимателям. За нелегально срубленную ель предусмотрены штрафы, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.

Орлов уверен, что существующие запреты вынуждают людей идти на преступления, поскольку жители удаленных районов не имеют возможности приобрести дерево на елочном базаре или в интернет-магазине.

Поправки предполагают, что каждый гражданин сможет обратиться в лесничество и получить разрешение на вырубку дерева. Стоимость ели будет зависеть от высоты дерева и может составить около 200 рублей за метр.

Исполнительный директор Общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин высказался против данной инициативы. По его словам, для ее принятия должен быть проработан жесткий регламент и определена территория для легальной вырубки.