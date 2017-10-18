Мордовия вошла в топ-20 регионов по развитию информационного общества

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт — РИА Новости. Мордовия заняла 13-е место в рейтинге Минкомсвязи России по уровню развития информационного общества за 2017 год, показав одну из лучших динамик в этой сфере, сообщает пресс-служба главы республики.

Рейтинг субъектов по уровню развития информационного общества за 2017 год был представлен на заседании совета по региональной информатизации Минкомсвязи России. Методика включала оценку по 100 показателям. При расчете места в рейтинге учитывался уровень развития специальных информационных технологий в сферах образования, регулирования алкоголя, транспорта, финансов, безопасности, энергетики и медицины.

"По итогам рейтинга Мордовия заняла 13-е место в России, показав одну из лучших динамик роста. В 2015 году республика заняла лишь 59-е место", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, регион отмечен как одна из пяти территорий, значительно улучшивших позиции за счет запуска так называемых проектов "с наибольшим весом". К ним относятся региональный сегмент единой федеральной системы учета школьников, единая региональная система по управлению автомобильным и электрическим транспортом, региональный информационный ресурс, обеспечивающий прием заявлений на выдачу и аннулирование охотничьих билетов, программы "Безопасный город".

"Влияние цифровых технологий на состояние экономики и жизнь людей становится все более заметным, чем даже всего несколько лет назад. Президент России Владимир Путин отметил, что сегодня такие технологии создают условия для кардинального повышения производительности труда и качественного прорыва в техническом развитии", — сказал глава Мордовии Владимир Волков, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, республика в этом плане имеет несколько серьезных преимуществ. "У нас развиты все необходимые современные коммуникации, такие, как разветвленные линии связи на базе оптоволоконного кабеля, мобильные системы передачи информации, скоростной интернет, цифровое телевещание", — пояснил Волков.

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