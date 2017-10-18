Кузнецова рассказала, сколько российских детей возвратили из Ирака и Сирии

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Порядка 20 детей возвращено в Россию из зон боевых действий в Сирии и Ираке, их родителей уже нет в живых; всего же в горячих точках остаются около 500 несовершеннолетних, сообщила в среду уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.

"Если говорить об Ираке, то там порядка 500 детей — это то, что есть в нашей базе.. в основном там маленькие дети до 8 лет находятся. По возвращенным детям — это уже около 20 детей, к сожалению, родителей у них уже нет", — сказала Кузнецова в ходе пресс конференции в МИА "Россия сегодня".

Она также отметила, что база детей, находящихся в горячих точках, регулярно пополняется, так как ежедневно аппарат уполномоченного получает новые обращения.

По её словам, порядка 50% детей — от 4 до 8 лет, более 20% — до трёх лет, менее 10% родились на территории боевых действий.

Кузнецова также заявила, что механизм реабилитации детей после возвращения на территорию РФ полностью выстроен.

"Сейчас можно сказать, что все, что касается помощи ребёнку после пересечения границы, эта работа выстроена полностью", — сказала детский омбудсмен.